Пушков рассказал, зачем ЕС использует риторику о российской угрозе

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Евросоюз использует риторику об угрозе России, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Вся эта риторика нужна лишь затем, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины со стороны Европы. Например, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон утверждает, что "видит русских у ворот Парижа". Французы понимают, конечно, что это фикция, но антироссийская истерия позволяет властям Франции и других стран ЕС оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины", - написал Пушков в своем Telegam-канале.
"Вся эта ситуация сложилась не из-за того, что Россия хочет напасть на Европу, а из-за того, что они хотели принять Украину в НАТО и превратить её в плацдарм для размещения военных баз и оружия, направленного против России", - написал политик.
"Однако есть опасность, что страны ЕС попытаются напрямую вмешаться в войну без участия США", - констатировал сенатор РФ.