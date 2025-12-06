Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал, зачем ЕС использует риторику о российской угрозе
20:22 06.12.2025
Пушков рассказал, зачем ЕС использует риторику о российской угрозе
Пушков рассказал, зачем ЕС использует риторику о российской угрозе
Евросоюз использует риторику об угрозе России, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 06.12.2025
в мире, россия, украина, европа, алексей пушков, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Алексей Пушков, Евросоюз, НАТО
Пушков рассказал, зачем ЕС использует риторику о российской угрозе

Пушков: ЕС использует риторику об угрозе России для оправдания помощи Украине

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Евросоюз использует риторику об угрозе России, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Вся эта риторика нужна лишь затем, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины со стороны Европы. Например, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон утверждает, что "видит русских у ворот Парижа". Французы понимают, конечно, что это фикция, но антироссийская истерия позволяет властям Франции и других стран ЕС оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины", - написал Пушков в своем Telegam-канале.
Сенатор отметил, что Россия не будет нападать на Европу, потому что у Москвы нет никаких претензий к ЕС. Кроме того, добавил он, у РФ нет предмета для военного конфликта с ЕС.
"Вся эта ситуация сложилась не из-за того, что Россия хочет напасть на Европу, а из-за того, что они хотели принять Украину в НАТО и превратить её в плацдарм для размещения военных баз и оружия, направленного против России", - написал политик.
Член конституционного комитета Совфеда также подчеркнул, что нынешнее руководство США вряд ли даст добро на военный конфликт НАТО с Россией.
"Однако есть опасность, что страны ЕС попытаются напрямую вмешаться в войну без участия США", - констатировал сенатор РФ.
