Пушков заявил, что в Европе растет тревога из-за Украины - РИА Новости, 06.12.2025
20:17 06.12.2025
Пушков заявил, что в Европе растет тревога из-за Украины
В Европе растет тревога, что ее оставят за пределами украинского урегулирования, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
в мире, европа, сша, украина, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Европа, США, Украина, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков заявил, что в Европе растет тревога из-за Украины

Алексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Европе растет тревога, что ее оставят за пределами украинского урегулирования, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Европе растет тревога, что ее оставят за пределами украинского урегулирования. Там обвиняют (президента США Дональда - ред.) Трампа во всех грехах, среди которых и то, что его "нисколько не интересует Восточная Европа, включая Польшу и Украину". Полагаю, это большое преувеличение", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что от Европы в основном исходят одни проблемы, расходы и угрозы для безопасности США.
"Тем более, что Трамп явно не верит в возможность нанести "стратегическое поражение России". А ведь весь смысл применения Украины против России для антироссийских кругов Запада был именно в этом. Но если Украина не способна выполнить роль антироссийского тарана, то ее важность резко снижается", - констатировал парламентарий.
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
5 декабря, 16:19
