В Петербурге три человека пострадали при пожаре в квартире

Двое мужчин и женщина пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 06.12.2025
В Петербурге двое мужчин и женщина пострадали при пожаре в квартире