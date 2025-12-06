Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге три человека пострадали при пожаре в квартире
23:18 06.12.2025
В Петербурге три человека пострадали при пожаре в квартире
Двое мужчин и женщина пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 06.12.2025
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Двое мужчин и женщина пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел в четырехкомнатной квартире в доме 31 на Вознесенском проспекте в Адмиралтейском районе. Происходило горение обстановки на площади 27 квадратных метров.
"В 22.54 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадали двое мужчин и женщина, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании
29 ноября, 07:59
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
