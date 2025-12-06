https://ria.ru/20251206/peterburg-2060298067.html
В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами
В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами - РИА Новости, 06.12.2025
В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами
Компания подростков попала в полицию за вызывающее поведение на улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, у них изъяли телескопические дубинки и газовые РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T13:06:00+03:00
2025-12-06T13:06:00+03:00
2025-12-06T13:09:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250816/sk-2035815837.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами
В Петербурге у подростков изъяли при задержании дубинки и газовые пистолеты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости.
Компания подростков попала в полицию за вызывающее поведение на улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, у них изъяли телескопические дубинки и газовые пистолеты, сообщила
пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Василеостровского района поступила информация о вызывающем поведении группы подростков у одного из домов по улице Нахимова.
"Подростки громко кричали, выражаясь нецензурной бранью. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел. Среди задержанных оказались шестеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет и один 18-летний, предварительно, все они находились в состоянии опьянения", – рассказали в ГУМВД.
Правоохранители изъяли у задержанных две телескопические дубинки, два газовых пистолета, газовый баллончик и складной нож, уточняют в полиции.
В настоящее время ГУМВД устанавливает обстоятельства происшествия, в результате будет принято процессуальное решение.