В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Компания подростков попала в полицию за вызывающее поведение на улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, у них изъяли телескопические дубинки и газовые пистолеты, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Василеостровского района поступила информация о вызывающем поведении группы подростков у одного из домов по улице Нахимова.

"Подростки громко кричали, выражаясь нецензурной бранью. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел. Среди задержанных оказались шестеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет и один 18-летний, предварительно, все они находились в состоянии опьянения", – рассказали в ГУМВД.

Правоохранители изъяли у задержанных две телескопические дубинки, два газовых пистолета, газовый баллончик и складной нож, уточняют в полиции.