В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами - РИА Новости, 06.12.2025
13:06 06.12.2025 (обновлено: 13:09 06.12.2025)
В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами
В Петербурге задержали группу подростков с дубинками и газовыми пистолетами
Компания подростков попала в полицию за вызывающее поведение на улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, у них изъяли телескопические дубинки и газовые РИА Новости, 06.12.2025
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Компания подростков попала в полицию за вызывающее поведение на улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, у них изъяли телескопические дубинки и газовые пистолеты, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Василеостровского района поступила информация о вызывающем поведении группы подростков у одного из домов по улице Нахимова.
"Подростки громко кричали, выражаясь нецензурной бранью. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел. Среди задержанных оказались шестеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет и один 18-летний, предварительно, все они находились в состоянии опьянения", – рассказали в ГУМВД.
Правоохранители изъяли у задержанных две телескопические дубинки, два газовых пистолета, газовый баллончик и складной нож, уточняют в полиции.
В настоящее время ГУМВД устанавливает обстоятельства происшествия, в результате будет принято процессуальное решение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Петербурге задержали подростков, избивших "двойника Ленина"
16 августа, 18:54
 
