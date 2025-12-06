Рейтинг@Mail.ru
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:23 06.12.2025
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов
Отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах выгодно тем, кто хотел бы выступать в "тепличных условиях", заявил РИА Новости посол... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
лыжные гонки
спорт
николай корчунов
лыжные виды спорта
спорт, николай корчунов, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Николай Корчунов, Лыжные виды спорта
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов

Корчунов: недопуск россиян выгоден тем, кто хочет выступать в тепличных условиях

Николай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах выгодно тем, кто хотел бы выступать в "тепличных условиях", заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Россия выиграла в Спортивном арбитражном суде дело у Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол в Норвегии оценил допуск российских лыжников к соревнованиям
Вчера, 13:22
Москва для Осло традиционно является главным соперником за медали в зимних видах спорта.
Приветствовав в целом принятое решение, Корчунов указал, что "период отсутствия россиян в результате оголтелой, противоречащей спортивным принципам и законам "охоты на ведьм" показал, что разграничительные линии в этой сфере лишь усиливают фрагментацию спортивного движения и ослабляют его роль как одного из значимых факторов многостороннего сотрудничества".
"Очевидно также, что позиция отстранения наших атлетов выгодна лишь тем, кто хотел бы выступать в "тепличных условиях", - подчеркнул он.
"Одно можно сказать точно - неучастие россиян в мировых турнирах не только в значительной степени девальвирует медали, которые получают их победители, но и лишает болельщиков возможности наблюдать за соревнованием действительно сильнейших представителей спорта", - заключил российский посол.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Бородавко: из заявки на нейтральный статус могут вылететь многие лыжники
3 декабря, 11:32
 
Лыжные гонкиСпортНиколай КорчуновЛыжные виды спорта
 
