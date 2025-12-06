Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах выгодно тем, кто хотел бы выступать в "тепличных условиях", заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Россия выиграла в Спортивном арбитражном суде дело у Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

Москва для Осло традиционно является главным соперником за медали в зимних видах спорта.

Приветствовав в целом принятое решение, Корчунов указал, что "период отсутствия россиян в результате оголтелой, противоречащей спортивным принципам и законам "охоты на ведьм" показал, что разграничительные линии в этой сфере лишь усиливают фрагментацию спортивного движения и ослабляют его роль как одного из значимых факторов многостороннего сотрудничества".

"Очевидно также, что позиция отстранения наших атлетов выгодна лишь тем, кто хотел бы выступать в "тепличных условиях", - подчеркнул он.