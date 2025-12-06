https://ria.ru/20251206/otstranenie-2060322912.html
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах выгодно тем, кто хотел бы выступать в "тепличных условиях", заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Россия
выиграла в Спортивном арбитражном суде
дело у Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.
Москва
для Осло
традиционно является главным соперником за медали в зимних видах спорта.
Приветствовав в целом принятое решение, Корчунов
указал, что "период отсутствия россиян в результате оголтелой, противоречащей спортивным принципам и законам "охоты на ведьм" показал, что разграничительные линии в этой сфере лишь усиливают фрагментацию спортивного движения и ослабляют его роль как одного из значимых факторов многостороннего сотрудничества".
"Очевидно также, что позиция отстранения наших атлетов выгодна лишь тем, кто хотел бы выступать в "тепличных условиях", - подчеркнул он.
"Одно можно сказать точно - неучастие россиян в мировых турнирах не только в значительной степени девальвирует медали, которые получают их победители, но и лишает болельщиков возможности наблюдать за соревнованием действительно сильнейших представителей спорта", - заключил российский посол.