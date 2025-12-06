Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов - РИА Новости, 06.12.2025
12:47 06.12.2025 (обновлено: 12:54 06.12.2025)
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов - РИА Новости, 06.12.2025
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов
Норвежские власти не восторге от идеи конфискации авуаров Центробанка России, в связи с чем неудивительно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предпочел отменить... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
россия
украина
бельгия
николай корчунов
фридрих мерц
тео франкен
евросоюз
россия
украина
бельгия
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов

Посол Корчунов: Норвегия недовольна идеей конфискации активов ЦБ РФ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Норвежские власти не восторге от идеи конфискации авуаров Центробанка России, в связи с чем неудивительно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предпочел отменить свою поездку в Норвегию и направиться в Бельгию, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
Мерц в пятницу вместо поездки в Норвегию направился в Брюссель, чтобы "убедить" бельгийское правительство в надежности плана Еврокомиссии по использованию заблокированных российских активов для "репарационного кредита" Украине.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов
00:42
"Не удивлен, что канцлер Германии предпочел продавливать воровство российских активов вместо того, чтобы обсуждать двустороннюю повестку со своим норвежским коллегой. Тем более что норвежские власти не в восторге от идеи конфискации авуаров Центробанка России поскольку видят последующие риски создания такого прецедента для своего Государственного пенсионного фонда - "Глобал", средства которого инвестированы по всему миру", - сказал посол.
Как отметил глава диппредставительства, "тревогу забили даже Бреттон-Вудские институты".
"Международный валютный фонд заявил, что любые действия в отношении "замороженных" активов России должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы. Европейский центральный банк также серьезно усомнился в юридическом и финансовом обосновании изъятия российских авуаров", - добавил Корчунов.
Посол подчеркнул, что речь идет о пренебрежении не только международным правом, но и фундаментальными экономическими принципами, о чем активно сигнализируют мировые финансовые институты, заинтересованные в сохранении стабильности в этой сфере.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бундестаг отклонил резолюцию о передаче российских активов Украине
Вчера, 22:23
По словам Корчунова, игнорирование этих базовых вещей подтверждает деградацию евроинститутов и европейской элиты в более широком смысле, что чревато их дальнейшей "делегитимизацией в глазах собственного населения, насущными интересами которого они легко поступаются в угоду политической конъюнктуре".
"Однако, судя по всему, пришедшего к власти в условиях социально-экономической деградации Германии Ф. Мерца такая "цена" не сильно заботит. Скорее, фанатичная поддержка киевского режима больше похожа на "дымовую завесу" с целью ослабления евро для формального закрытия необеспеченных социальных обязательств. Может, бывший глава набсовета немецкого филиала инвестфонда BlackRock и не знает, как негативно резкое падение валюты бьёт по кошельку рядовых граждан, их вкладам и сбережениям, но ему доподлинно известны главные бенефициары данного финансового "гамбита" - это крупные корпорации и германские экспортеры, трогательная забота о которых и привела его в Брюссель вместо Норвегии", - добавил дипломат.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Евро - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
FT: конфискация российских активов может повлиять на статус евро
12:30
 
В миреРоссияУкраинаБельгияНиколай КорчуновФридрих МерцТео ФранкенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банк
 
 
