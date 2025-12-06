Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Норвежские власти не восторге от идеи конфискации авуаров Центробанка России, в связи с чем неудивительно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предпочел отменить свою поездку в Норвегию и направиться в Бельгию, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

Мерц в пятницу вместо поездки в Норвегию направился в Брюссель , чтобы "убедить" бельгийское правительство в надежности плана Еврокомиссии по использованию заблокированных российских активов для "репарационного кредита" Украине

"Не удивлен, что канцлер Германии предпочел продавливать воровство российских активов вместо того, чтобы обсуждать двустороннюю повестку со своим норвежским коллегой. Тем более что норвежские власти не в восторге от идеи конфискации авуаров Центробанка России поскольку видят последующие риски создания такого прецедента для своего Государственного пенсионного фонда - "Глобал", средства которого инвестированы по всему миру", - сказал посол.

Как отметил глава диппредставительства, "тревогу забили даже Бреттон-Вудские институты".

"Международный валютный фонд заявил, что любые действия в отношении "замороженных" активов России должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы. Европейский центральный банк также серьезно усомнился в юридическом и финансовом обосновании изъятия российских авуаров", - добавил Корчунов

Посол подчеркнул, что речь идет о пренебрежении не только международным правом, но и фундаментальными экономическими принципами, о чем активно сигнализируют мировые финансовые институты, заинтересованные в сохранении стабильности в этой сфере.

По словам Корчунова, игнорирование этих базовых вещей подтверждает деградацию евроинститутов и европейской элиты в более широком смысле, что чревато их дальнейшей "делегитимизацией в глазах собственного населения, насущными интересами которого они легко поступаются в угоду политической конъюнктуре".

"Однако, судя по всему, пришедшего к власти в условиях социально-экономической деградации Германии Ф. Мерца такая "цена" не сильно заботит. Скорее, фанатичная поддержка киевского режима больше похожа на "дымовую завесу" с целью ослабления евро для формального закрытия необеспеченных социальных обязательств. Может, бывший глава набсовета немецкого филиала инвестфонда BlackRock и не знает, как негативно резкое падение валюты бьёт по кошельку рядовых граждан, их вкладам и сбережениям, но ему доподлинно известны главные бенефициары данного финансового "гамбита" - это крупные корпорации и германские экспортеры, трогательная забота о которых и привела его в Брюссель вместо Норвегии", - добавил дипломат.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.