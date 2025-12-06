В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии готовятся к возможной ликвидации автономии Гагаузии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее молдавские прокуроры запросили 13 лет лишения свободы для бывшего спикера Народного собрания Гагаузии (НСГ - местного парламента) Дмитрия Константинова по делу о хищении. Константинов 14 ноября заявил, что уходит в отставку. Спикер отметил, что никакого давления на него не было, он просто решил заняться своим здоровьем. Ранее Константинов неоднократно отвергал обвинения, выдвинутые против него в возбужденном в 2023 году уголовном деле о якобы имевшем место мошенничестве.
"Вот уже 5 месяцев за решёткой по сфабрикованному делу находится законный башкан (глава - ред.) Гагаузии Евгения Гуцул, а теперь хотят сфабриковать дело против экс-спикера Народного Собрания Гагаузии Дмитрия Константинова и посадить его на 13 лет. Всё это - подготовка к возможной ликвидации Гагаузии", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что по всей Молдавии силовики регулярно проводят обыски. По его словам, людей бросают в тюрьмы под видом якобы "борьбы с электоральной коррупцией" и "предотвращения массовых беспорядков".
"Власть Молдовы продолжает предпринимать попытки заставить сдаться Приднестровье, полностью уничтожить внутреннюю оппозиции и, наконец, разорвать все отношения Молдовы с Россией", - добавил Сафонов.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.