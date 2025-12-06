Рейтинг@Mail.ru
В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/moldaviya-2060350233.html
В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии
В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии - РИА Новости, 06.12.2025
В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии
Власти Молдавии готовятся к возможной ликвидации автономии Гагаузии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T21:50:00+03:00
2025-12-06T21:50:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
дмитрий константинов
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044903391_0:86:2970:1757_1920x0_80_0_0_0de8c3ba526430d728f75a858d062acb.jpg
https://ria.ru/20251206/moldaviya-2060333762.html
https://ria.ru/20251206/ekspert-2060300360.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044903391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbdbd665a29fb706c11b222d0f13b10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, дмитрий константинов, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Майя Санду
В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии

Депутат Сафонов: власти Молдавии готовятся к ликвидации автономии Гагаузии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Граждане Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии готовятся к возможной ликвидации автономии Гагаузии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее молдавские прокуроры запросили 13 лет лишения свободы для бывшего спикера Народного собрания Гагаузии (НСГ - местного парламента) Дмитрия Константинова по делу о хищении. Константинов 14 ноября заявил, что уходит в отставку. Спикер отметил, что никакого давления на него не было, он просто решил заняться своим здоровьем. Ранее Константинов неоднократно отвергал обвинения, выдвинутые против него в возбужденном в 2023 году уголовном деле о якобы имевшем место мошенничестве.
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник
Вчера, 18:28
"Вот уже 5 месяцев за решёткой по сфабрикованному делу находится законный башкан (глава - ред.) Гагаузии Евгения Гуцул, а теперь хотят сфабриковать дело против экс-спикера Народного Собрания Гагаузии Дмитрия Константинова и посадить его на 13 лет. Всё это - подготовка к возможной ликвидации Гагаузии", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что по всей Молдавии силовики регулярно проводят обыски. По его словам, людей бросают в тюрьмы под видом якобы "борьбы с электоральной коррупцией" и "предотвращения массовых беспорядков".
"Власть Молдовы продолжает предпринимать попытки заставить сдаться Приднестровье, полностью уничтожить внутреннюю оппозиции и, наконец, разорвать все отношения Молдовы с Россией", - добавил Сафонов.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду
Вчера, 13:36
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневДмитрий КонстантиновЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала