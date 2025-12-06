Рейтинг@Mail.ru
Посол в Норвегии оценил допуск российских лыжников к соревнованиям - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
13:22 06.12.2025
Посол в Норвегии оценил допуск российских лыжников к соревнованиям
Посол в Норвегии оценил допуск российских лыжников к соревнованиям
Посол в Норвегии оценил допуск российских лыжников к соревнованиям

Корчунов: допуск российских лыжников стал шагом к восстановлению справедливости

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииНиколай Корчунов
Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решение спортивного арбитража допустить лыжников из РФ к соревнованиям является шагом к восстановлению справедливости, несмотря на недовольство конкурентов из Норвегии, заявил РИА Новости посол России в этой стране Николай Корчунов.
Россия выиграла в спортивном арбитражном суде дело у Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.
Москва для Осло - главный соперник за медали в зимних видах спорта.
"Решение спортивного арбитражного суда по допуску российских атлетов к соревнованиям видим как еще один шаг к постепенному восстановлению справедливости и возвращению к спортивным принципам. При этом с сожалением констатируем, что негативная реакция некоторых представителей норвежской спортивной среды на вердикт лишь подтвердила антироссийский настрой и нежелание прекращать конфронтацию в изначально совершенно аполитичной сфере", - пояснил посол в Норвегии.
По его словам, "местные профильные чиновники и журналисты не скрывают разочарования".
"Ни для кого не секрет, что Россия является страной с сильнейшей школой и традициями в зимних видах спорта", - добавил Корчунов. Он напомнил, что "наши представители всегда претендовали на самые высокие награды на всех соревнованиях, добавляя им состязательности и зрелищности, популяризируя объединяющую роль спорта".
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
2 декабря, 17:08
 
Лыжные гонкиНиколай КорчуновСпортЛыжные виды спорта
 
