Посол в Норвегии оценил допуск российских лыжников к соревнованиям

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решение спортивного арбитража допустить лыжников из РФ к соревнованиям является шагом к восстановлению справедливости, несмотря на недовольство конкурентов из Норвегии, заявил РИА Новости посол России в этой стране Николай Корчунов.
Россия выиграла в спортивном арбитражном суде дело у Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.
"Решение спортивного арбитражного суда по допуску российских атлетов к соревнованиям видим как еще один шаг к постепенному восстановлению справедливости и возвращению к спортивным принципам. При этом с сожалением констатируем, что негативная реакция некоторых представителей норвежской спортивной среды на вердикт лишь подтвердила антироссийский настрой и нежелание прекращать конфронтацию в изначально совершенно аполитичной сфере", - пояснил посол в Норвегии.
По его словам, "местные профильные чиновники и журналисты не скрывают разочарования".
"Ни для кого не секрет, что Россия является страной с сильнейшей школой и традициями в зимних видах спорта", - добавил Корчунов. Он напомнил, что "наши представители всегда претендовали на самые высокие награды на всех соревнованиях, добавляя им состязательности и зрелищности, популяризируя объединяющую роль спорта".