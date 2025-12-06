Посол в Норвегии оценил допуск российских лыжников к соревнованиям

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решение спортивного арбитража допустить лыжников из РФ к соревнованиям является шагом к восстановлению справедливости, несмотря на недовольство конкурентов из Норвегии, заявил РИА Новости посол России в этой стране Николай Корчунов.