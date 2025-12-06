https://ria.ru/20251206/liverpul-2060353885.html
"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Лидсом" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лидсе завершилась со счетом 3:3. Дубль в составе гостей оформил Юго Экитике (48-я и 50-я минуты), еще один мяч забил Доминик Собослаи (80). У "Лидса" отличились Доминик Калверт-Льюин (73), реализовавший пенальти, Антон Штах (75) и Ао Танака (90+6).
Экитике стал первым с марта 2019 года футболистом, который отличился дважды в первые пять минут второго тайма матча АПЛ. Тогда это удалось выступавшему за "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу в матче против "Уотфорда".
"Ливерпуль", набрав 23 очка, поднялся в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 12-й строчки на восьмое место. "Лидс" с 15 баллами располагается на 16-й позиции.
В следующем туре "Ливерпуль" примет "Брайтон" 13 декабря, а на следующий день "Лидс" в гостях сыграет с "Брентфордом".