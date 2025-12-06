Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:43 06.12.2025 (обновлено: 23:44 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/liverpul-2060353885.html
"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ
"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ
"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Лидсом" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T22:43:00+03:00
2025-12-06T23:44:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
доминик собослаи
рахим стерлинг
уотфорд
манчестер сити
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060353749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_135176c2f84d8c9927232da067265679.jpg
/20251206/futbol-2060342129.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060353749_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_8457e97e55595d2729075c8261671cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, английская премьер-лига (апл), доминик собослаи, рахим стерлинг, уотфорд, манчестер сити, ливерпуль
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Доминик Собослаи, Рахим Стерлинг, Уотфорд, Манчестер Сити, Ливерпуль
"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" в матче АПЛ

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Лидсом" в матче чемпионата Англии по футболу

© Getty Images / Alex LiveseyАрне Слот
Арне Слот - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Getty Images / Alex Livesey
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Лидсом" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лидсе завершилась со счетом 3:3. Дубль в составе гостей оформил Юго Экитике (48-я и 50-я минуты), еще один мяч забил Доминик Собослаи (80). У "Лидса" отличились Доминик Калверт-Льюин (73), реализовавший пенальти, Антон Штах (75) и Ао Танака (90+6).
Английская премьер-лига (АПЛ)
06 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Лидс
3 : 3
Ливерпуль
73‎’‎ • Доминик Кэлверт-Льюин (П)
75‎’‎ • Антон Стах
(Бренден Ааронсон)
90‎’‎ • Ао Танака
48‎’‎ • Уго Экитике
50‎’‎ • Уго Экитике
80‎’‎ • Доминик Собослаи
(Райан Гравенберх)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Экитике стал первым с марта 2019 года футболистом, который отличился дважды в первые пять минут второго тайма матча АПЛ. Тогда это удалось выступавшему за "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу в матче против "Уотфорда".
"Ливерпуль", набрав 23 очка, поднялся в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 12-й строчки на восьмое место. "Лидс" с 15 баллами располагается на 16-й позиции.
В следующем туре "Ливерпуль" примет "Брайтон" 13 декабря, а на следующий день "Лидс" в гостях сыграет с "Брентфордом".
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ
Вчера, 20:07
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Доминик СобослаиРахим СтерлингУотфордМанчестер СитиЛиверпуль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала