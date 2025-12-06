https://ria.ru/20251206/khokkey-2060252049.html
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси"
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси"
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T05:46:00+03:00
2025-12-06T05:46:00+03:00
2025-12-06T05:46:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вегас голден найтс
нью-джерси девилз
иван барбашев
павел дорофеев (хоккей)
арсений грицюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865215129_0:37:1954:1136_1920x0_80_0_0_8f3ba7d88c31ce4760d81c26c92995ef.jpg
/20251205/khokkey-2059952987.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865215129_40:0:1859:1364_1920x0_80_0_0_8865cb11c6da4e8ff53a0217130d594d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вегас голден найтс, нью-джерси девилз, иван барбашев, павел дорофеев (хоккей), арсений грицюк
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вегас Голден Найтс, Нью-Джерси Девилз, Иван Барбашев, Павел Дорофеев (хоккей), Арсений Грицюк
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси"
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ