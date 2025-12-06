Рейтинг@Mail.ru
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
05:46 06.12.2025
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси"
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси"
национальная хоккейная лига (нхл), вегас голден найтс, нью-джерси девилз, иван барбашев, павел дорофеев (хоккей), арсений грицюк
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вегас Голден Найтс, Нью-Джерси Девилз, Иван Барбашев, Павел Дорофеев (хоккей), Арсений Грицюк
Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси"

Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ

© Фото : Соцсети клуба "Вегас Голден Найтс" Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Российский нападающий Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Соцсети клуба "Вегас Голден Найтс"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Нью-Джерси
0 : 3
Вегас
19:47 • Ши Теодор
(Джек Айкел, Ноа Ханифин)
55:36 • Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Павел Дорофеев)
58:36 • Иван Барбашев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе "Вегаса" шайбы забросили Ши Теодор (20-я минута), Томаш Гертл (56) и российский нападающий Иван Барбашев (59).
Российский форвард "Голден Найтс" Павел Дорофеев отметился голевой передачей. Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Виннипег Джетс" обыграли "Баффало Сейбрз" (4:1).
Перестрелка русских звезд завершилась скандалом. Малкин переписал историю!
