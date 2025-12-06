Гол Барбашева и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нью-Джерси"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе "Вегаса" шайбы забросили Ши Теодор (20-я минута), Томаш Гертл (56) и российский нападающий Иван Барбашев (59).

Российский форвард "Голден Найтс" Павел Дорофеев отметился голевой передачей. Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием.