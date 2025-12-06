Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Ивановской области с 2026 года для малого и среднего бизнеса будет внедрена Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

Эксперимент по применению Автоматизированной упрощенной системы налогообложения проводится в России с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. При переходе малого бизнеса на этот специальный налоговый режим отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически.

"До настоящего момента у нас этот режим не работал, он был не особо актуален. Но поскольку с 1 января 2026 года в стране действуют другие налоговые условия – правительство России такое решение приняло – мы с 1 января будущего года вводим систему АУСН. Это определенное подспорье некоторым компаниям, где численность не более пяти человек", – привели в пресс-службе облправительства слова Воскресенского на традиционной итоговой декабрьской встрече с жителями.

Он подчеркнул, что все действующие налоговые льготы для МСП также сохранятся. Законопроект об их продлении до 2028 года уже внесен в облдуму.