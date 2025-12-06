https://ria.ru/20251206/ivanovo-2060345367.html
Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН
Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Ивановской области с 2026 года для малого и среднего бизнеса будет внедрена Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.
Эксперимент по применению Автоматизированной упрощенной системы налогообложения проводится в России с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. При переходе малого бизнеса на этот специальный налоговый режим отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически.
"До настоящего момента у нас этот режим не работал, он был не особо актуален. Но поскольку с 1 января 2026 года в стране действуют другие налоговые условия – правительство России такое решение приняло – мы с 1 января будущего года вводим систему АУСН. Это определенное подспорье некоторым компаниям, где численность не более пяти человек", – привели в пресс-службе облправительства слова Воскресенского на традиционной итоговой декабрьской встрече с жителями.
Он подчеркнул, что все действующие налоговые льготы для МСП также сохранятся. Законопроект об их продлении до 2028 года уже внесен в облдуму.
"У нас малый и средний бизнес – это очень значимая доля в экономике. Мы в топ-5 по стране входим именно по доле малого бизнеса в экономике региона. Поэтому приняли такое решение", – резюмировал Воскресенский.