Рейтинг@Mail.ru
Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
20:55 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ivanovo-2060345367.html
Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН
Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН - РИА Новости, 06.12.2025
Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН
В Ивановской области с 2026 года для малого и среднего бизнеса будет внедрена Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), сообщил губернатор... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T20:55:00+03:00
2025-12-06T20:55:00+03:00
ивановская область
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060345232_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_812237884549a7df6305084307dc12c8.jpg
https://ria.ru/20251206/ivanovo-2060344506.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060345232_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_47a3ee64279089e5b367e883fc0af426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав воскресенский
Ивановская область, Станислав Воскресенский
Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН

В Ивановской области для МСП внедрят упрощенное налогообложение АУСН

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Ивановской области с 2026 года для малого и среднего бизнеса будет внедрена Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.
Эксперимент по применению Автоматизированной упрощенной системы налогообложения проводится в России с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. При переходе малого бизнеса на этот специальный налоговый режим отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически.
"До настоящего момента у нас этот режим не работал, он был не особо актуален. Но поскольку с 1 января 2026 года в стране действуют другие налоговые условия – правительство России такое решение приняло – мы с 1 января будущего года вводим систему АУСН. Это определенное подспорье некоторым компаниям, где численность не более пяти человек", – привели в пресс-службе облправительства слова Воскресенского на традиционной итоговой декабрьской встрече с жителями.
Он подчеркнул, что все действующие налоговые льготы для МСП также сохранятся. Законопроект об их продлении до 2028 года уже внесен в облдуму.
"У нас малый и средний бизнес – это очень значимая доля в экономике. Мы в топ-5 по стране входим именно по доле малого бизнеса в экономике региона. Поэтому приняли такое решение", – резюмировал Воскресенский.
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Квоты на трудоустройство участников СВО введут в Ивановской области
Вчера, 20:36
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала