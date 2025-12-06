https://ria.ru/20251206/ismailov-2060239684.html
Устроивший спарринг с памятником ветеранам боец ММА задолжал по кредитам
Устроивший спарринг с памятником ветеранам боец ММА задолжал по кредитам - РИА Новости, 06.12.2025
Устроивший спарринг с памятником ветеранам боец ММА задолжал по кредитам
Боец ММА Заур Исмаилов, устроивший "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, задолжал почти 700 тысяч рублей, в том числе по кредитам и штрафам ГИБДД,... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T01:19:00+03:00
2025-12-06T01:19:00+03:00
2025-12-06T01:19:00+03:00
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060144133_0:270:890:770_1920x0_80_0_0_dac9d18c43efba8e4b72946b5a9a879b.jpg
https://ria.ru/20251205/mma-2060205439.html
https://ria.ru/20251205/bastrykin-2060232842.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060144133_0:187:890:854_1920x0_80_0_0_7d000d09fbc1bc1b9a59c586516ec046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Устроивший спарринг с памятником ветеранам боец ММА задолжал по кредитам
РИА Новости: осквернивший памятник боец ММА Исмаилов задолжал по штрафам