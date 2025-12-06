Рейтинг@Mail.ru
Устроивший спарринг с памятником ветеранам боец ММА задолжал по кредитам - РИА Новости, 06.12.2025
01:19 06.12.2025
Устроивший спарринг с памятником ветеранам боец ММА задолжал по кредитам
Устроивший спарринг с памятником ветеранам боец ММА задолжал по кредитам

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Боец ММА Заур Исмаилов, устроивший "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, задолжал почти 700 тысяч рублей, в том числе по кредитам и штрафам ГИБДД, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.
Как следует из материалов, в отношении Исмаилова возбуждено 72 исполнительных производства, при этом шесть из них – о взыскании госпошлины, присужденной судом, - были прекращены из-за того, что не удалось найти ни должника, ни имущества или активов.
Вместе с тем, приставы Москвы, Подмосковья и Дагестана продолжают взыскивать с бойца в общей сложности почти 700 тысяч рублей по остальным 66 исполнительным производствам.
В частности, часть производств касается неуплаченных штрафов ГИБДД и иных органов, задолженности по кредитам, налогам, а также невыплаченных "иных взысканий имущественного характера в пользу бюджетов РФ" и "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".
Ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.
Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчина задержан.
