Устроивший спарринг с памятником ветеранам боец ММА задолжал по кредитам

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Боец ММА Заур Исмаилов, устроивший "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, задолжал почти 700 тысяч рублей, в том числе по кредитам и штрафам ГИБДД, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.

Как следует из материалов, в отношении Исмаилова возбуждено 72 исполнительных производства, при этом шесть из них – о взыскании госпошлины, присужденной судом, - были прекращены из-за того, что не удалось найти ни должника, ни имущества или активов.