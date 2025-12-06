Рейтинг@Mail.ru
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent
19:08 06.12.2025 (обновлено: 19:10 06.12.2025)
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / John MacDougall
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник проведут встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, где обсудят переговоры между представителями Киева и Вашингтона об украинском урегулировании, сообщает издание Independent.
"Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским вместе с французским и немецким лидерами на Даунинг-стрит в понедельник... Они обсудят текущие переговоры между украинскими и американскими официальными лицами", - говорится в публикации издания.
Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Вчера, 15:18
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Николай Азаров
США могут сместить Зеленского, заявил экс-премьер Украины
Вчера, 00:59
 
В мире Россия США Киев Владимир Путин Кир Стармер Владимир Зеленский Дело Миндича
 
 
