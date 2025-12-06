Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отряд российских кораблей, в составе которого фрегат "Маршал Шапошников", зашёл в Красное море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Фрегат "Маршал Шапошников" в сопровождении танкера "Борис Бутома" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед заходом в Красное море экипажи отряда кораблей прошли Аденский залив. Там они отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Владивостока 1 октября в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.
