Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море - РИА Новости, 06.12.2025
07:46 06.12.2025
Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
Отряд российских кораблей, в составе которого фрегат "Маршал Шапошников", зашёл в Красное море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 06.12.2025
красное море
аденский залив
владивосток
безопасность
красное море
аденский залив
владивосток
красное море, аденский залив, владивосток, безопасность
Красное море, Аденский залив, Владивосток, Безопасность
Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

Российский фрегат "Маршал Шапошников" зашел в Красное море

Фрегат "Маршал Шапошников". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отряд российских кораблей, в составе которого фрегат "Маршал Шапошников", зашёл в Красное море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Фрегат "Маршал Шапошников" в сопровождении танкера "Борис Бутома" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед заходом в Красное море экипажи отряда кораблей прошли Аденский залив. Там они отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Владивостока 1 октября в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.
Красное мореАденский заливВладивостокБезопасность
 
 
