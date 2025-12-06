https://ria.ru/20251206/evrosoyuz-2060325005.html
"Это мишень на спину". В Сети набросились на фон дер Ляйен из-за России
"Это мишень на спину". В Сети набросились на фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 06.12.2025
"Это мишень на спину". В Сети набросились на фон дер Ляйен из-за России
Пользователи соцсети X раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после сообщения о том, что ее встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и...
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после сообщения о том, что ее встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером по теме российских активов завершилась без результата.
"Вы можете просто ничего не делать? Все, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно", — написал один комментатор.
"Вот вам идея. Не. Трогайте. Ничего. Это деньги граждан России
. Одно дело — заморозить их во время конфликта, но использовать их для оплаты противнику их страны — совсем другое. Вы вешаете нам мишень на спину", — обрушился с критикой другой.
"Если ЕС
заставит Бельгию
принять соглашение по Euroclear, это будет катастрофой для всей мировой финансовой системы. Кража капитала разрушит последнее табу, защищающее все резервы центральных банков", — подчеркнул еще один пользователь.
"Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?", — заключил другой пользователь.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7
заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель
, обещавший помогать Киеву
настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия
добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина
вернет его после окончания конфликта, если Москва
"выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
