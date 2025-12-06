Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/evrosoyuz-2060242957.html
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС - РИА Новости, 06.12.2025
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что главе... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T02:24:00+03:00
2025-12-06T02:24:00+03:00
россия
брюссель
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126979_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_40230536799b4b9ee9b4fa769dfc7e00.jpg
https://ria.ru/20251204/smi-2059791418.html
https://ria.ru/20251205/dmitriev-2060211881.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126979_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_0c5f36e8143d8f186528d76f7f7e6a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Брюссель, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС

Дмитриев: фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
Федерика Могерини - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ: подозреваемая в коррупции Могерини покинула пост главы дипколледжа ЕС
4 декабря, 15:30
"Урсуле "Pfizer" фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию", - написал Дмитриев в социальной сети X.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Дмитриев заявил, что чиновники в ЕС толкают западную цивилизацию к суициду
Вчера, 20:23
 
РоссияБрюссельКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала