Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевер по использованию российских активов для финансирования Украины завершилась без результата, сообщила сама фон дер Ляйен в сети X.
"Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации… У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу… Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря", — говорится в публикации.
Накануне представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.
Ситуация с российскими активами
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.