Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов

Накануне представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.