Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 06.12.2025 (обновлено: 14:05 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/evrosoyuz-2060237371.html
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов - РИА Новости, 06.12.2025
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов
Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевер по использованию российских активов... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T00:42:00+03:00
2025-12-06T14:05:00+03:00
в мире
германия
бельгия
россия
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
еврокомиссия
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058456443_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_f277ef79a132c823b3aaaa6e402f6c53.jpg
https://ria.ru/20251110/aktivy-2053782772.html
https://ria.ru/20251126/evropa-2057455044.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057264335.html
германия
бельгия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058456443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f03afc9c3edbad5d32191f71c83ac1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, бельгия, россия, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии, украина
В мире, Германия, Бельгия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России, Украина
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов

Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по вопросу российских активов

© Getty Images / Thierry MonasseПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевер по использованию российских активов для финансирования Украины завершилась без результата, сообщила сама фон дер Ляйен в сети X.
"Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации… У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу… Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00

Накануне представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"
26 ноября, 08:00
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
25 ноября, 08:00
 
В миреГерманияБельгияРоссияУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцЕврокомиссияЕвропейский советСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала