Дмитриев прокомментировал слова Дурова о преследовании Telegram в ЕС
12:39 06.12.2025 (обновлено: 13:25 06.12.2025)
Дмитриев прокомментировал слова Дурова о преследовании Telegram в ЕС
Дмитриев прокомментировал слова Дурова о преследовании Telegram в ЕС
Дмитриев прокомментировал слова Дурова о преследовании Telegram в ЕС

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Евросоюз одержим продвижением ложных нарративов, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
"Правда - ЕС одержим продвижением ложных нарративов и подавлением дискуссий", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х, комментируя публикацию основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что ЕС преследует только платформы, на которых размещаются инакомыслящие высказывания, например Telegram, X и TikTok.
Дуров ранее также заявил, что ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать компании, которые отказываются молча ограничивать свободу слова.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС
© 2025 МИА «Россия сегодня»
