Дмитриев прокомментировал слова Дурова о преследовании Telegram в ЕС
Дмитриев прокомментировал слова Дурова о преследовании Telegram в ЕС
Евросоюз одержим продвижением ложных нарративов, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:39:00+03:00
россия
брюссель
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
россия
брюссель
