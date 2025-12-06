Минобрнауки предложило новую систему баллов за ЕГЭ для инженерных вузов

Паспорт на парте одного из учеников перед началом ЕГЭ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобрнауки РФ может ввести новую систему зачета ЕГЭ по русскому языку для поступления на естественнонаучные и инженерные программы, предлагается учитывать результаты данного экзамена как дополнительные и начислять от 15 до 25 баллов, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Предлагается отказывать в приеме тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов. Если абитуриент набрал более 60 баллов, результаты сдачи этого экзамена будут учитываться как дополнительные (от 15 до 25 баллов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сам прием на инженерные и естественнонаучные специальности будет проводиться по результатам трех профильных ЕГЭ. Данную инициативу рассмотрят в рамках перехода на новую систему высшего образования не раньше 2027 года.

В Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ МИФИ ) рассказали РИА Новости, что предлагаемое нововведение позволит инженерным вузам более прицельно отбирать молодежь, имеющую способности к физике и математике.

Директор по молодежной политике Московского физико-технического института ( МФТИ ) Денис Дмитриев, в свою очередь, отметил, что данная мера все равно сохраняет влияние оценки ЕГЭ по русскому языку на поступление в технические вузы.

Инициатива не затронет порядок приема на следующий 2026/2027 учебный год. До 1 марта заведующие кафедрами должны обсудить соответствующую идею и представить свои соображения Минобрнауки РФ