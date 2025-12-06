Дуров заявил, что ЕС устанавливает невыполнимые правила в сфере IT

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать компании, которые отказываются молча ограничивать свободу слова.
"ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, которые отказываются молча ограничивать свободу слова. Мы видели то же самое во Франции: безосновательное "уголовное расследование", а затем спецслужбы предложили свою помощь, если Telegram будет тихо цензурировать речь в Румынии и Молдавии", - написал Дуров в соцсети X.
Он добавил, что ЕС преследует только платформы, на которых размещаются инакомыслящие высказывания, например Telegram, X и TikTok.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.
С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию.
