Дуров заявил, что ЕС устанавливает невыполнимые правила в сфере IT

Он добавил, что ЕС преследует только платформы, на которых размещаются инакомыслящие высказывания, например Telegram, X и TikTok.

С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.