МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности - РИА Новости, 06.12.2025
02:32 06.12.2025
МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. РИА Новости, 06.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, киев, дмитрий песков, рафаэль гросси, магатэ, чернобыльская аэс, госдума рф, в мире
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, Госдума РФ, В мире
© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности.
"Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности,... но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Агентство порекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.
Россия Киев Дмитрий Песков Рафаэль Гросси МАГАТЭ Чернобыльская АЭС Госдума РФ В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
