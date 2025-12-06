В Ленинградской области обнаружили элементы БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. В Киришском районе Ленинградской области обнаружили обломки украинских дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«
"В районе деревни Глажево Киришского района обнаружены пораженные части БПЛА. На месте в течение дня работали взрывотехники", — написал он в Telegram-канале.
Элементы другого аппарата нашли севернее промзоны города Кириши, их уничтожили.
Дрозденко отметил, что районная администрация оказывает помощь оперативным службам. Ранее он просил жителей при обнаружении пораженных частей не трогать их, отойти на безопасное расстояние и сообщить по телефону 112.
Минобороны днем отчиталось об уничтожении пяти беспилотников над Ленинградской областью.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18