В Ленинградской области обнаружили элементы БПЛА

"В районе деревни Глажево Киришского района обнаружены пораженные части БПЛА. На месте в течение дня работали взрывотехники", — написал он в Telegram-канале.

Дрозденко отметил, что районная администрация оказывает помощь оперативным службам. Ранее он просил жителей при обнаружении пораженных частей не трогать их, отойти на безопасное расстояние и сообщить по телефону 112.