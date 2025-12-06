https://ria.ru/20251206/bpla-2060311790.html
В Ленинградской области могут обнаружить обломки БПЛА, заявил губернатор
В Ленинградской области могут обнаружить обломки БПЛА, заявил губернатор - РИА Новости, 06.12.2025
В Ленинградской области могут обнаружить обломки БПЛА, заявил губернатор
В результате отражения атаки БПЛА в районе города Кириши возможно обнаружение обломков и взрывоопасных элементов, в настоящее время в районе работают... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:09:00+03:00
кириши
ленинградская область
киришский район
александр дрозденко
происшествия
кириши
ленинградская область
киришский район
кириши, ленинградская область, киришский район, александр дрозденко, происшествия
Кириши, Ленинградская область, Киришский район, Александр Дрозденко, Происшествия
В Ленинградской области могут обнаружить обломки БПЛА, заявил губернатор
Дрозденко сообщил о возможном обнаружении обломков БПЛА в районе Киришей