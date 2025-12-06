https://ria.ru/20251206/bpla-2060280630.html
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Ленинградской областью
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Ленинградской областью - РИА Новости, 06.12.2025
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Ленинградской областью
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 мск до 11.00 мск сбили пять украинских беспилотников над Ленинградской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2025
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Ленинградской областью
МО РФ: ПВО за 3 часа сбила 5украинских БПЛА над Ленинобластью