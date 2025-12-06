Рейтинг@Mail.ru
06.12.2025
11:34 06.12.2025
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Ленинградской областью
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Ленинградской областью
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 мск до 11.00 мск сбили пять украинских беспилотников над Ленинградской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2025
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Ленинградской областью

МО РФ: ПВО за 3 часа сбила 5украинских БПЛА над Ленинобластью

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 мск до 11.00 мск сбили пять украинских беспилотников над Ленинградской областью, сообщило Минобороны России.
"Шестого декабря текущего года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении министерства.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ПВО уничтожила 18 украинских БПЛА над российскими регионами
24 ноября, 14:19
 
