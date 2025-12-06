Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области обломки БПЛА повредили здание школы и крышу АЗС - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 06.12.2025 (обновлено: 11:51 06.12.2025)
В Воронежской области обломки БПЛА повредили здание школы и крышу АЗС
В Воронежской области обломки БПЛА повредили здание школы и крышу АЗС - РИА Новости, 06.12.2025
В Воронежской области обломки БПЛА повредили здание школы и крышу АЗС
В Воронежской области обломки сбитых дронов повредили крышу автозаправки и здание школы, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 06.12.2025
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Воронежской области обломки сбитых дронов повредили крышу автозаправки и здание школы, сообщил глава региона Александр Гусев.
"В городском округе обломками БПЛА повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы", — написал он в Telegram-канале.
Также повреждения получил фасад малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередачи, в другом районе — три частных дома, две хозяйственные постройки и гараж, в котором стояла машина.
Гусев уточнил, что в результате вражеского налета никто не пострадал. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб. После оценки ущерба специалисты приступят к ремонту пострадавших объектов.
Позднее в правительстве региона рассказали, что поврежденная АЗС работает штатно.
По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили над Воронежской областью 27 беспилотных летательных аппаратов.
