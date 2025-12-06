https://ria.ru/20251206/bpl-2060265728.html
В Воронежской области обломки БПЛА повредили здание школы и крышу АЗС
В Воронежской области обломки БПЛА повредили здание школы и крышу АЗС
В Воронежской области обломки сбитых дронов повредили крышу автозаправки и здание школы, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 06.12.2025
воронежская область
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области обломки БПЛА повредили здание школы и крышу АЗС
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
В Воронежской области обломки сбитых дронов повредили крышу автозаправки и здание школы, сообщил
глава региона Александр Гусев.
"В городском округе обломками БПЛА повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы", — написал он в Telegram-канале.
Также повреждения получил фасад малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередачи, в другом районе — три частных дома, две хозяйственные постройки и гараж, в котором стояла машина.
Гусев уточнил, что в результате вражеского налета никто не пострадал. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб. После оценки ущерба специалисты приступят к ремонту пострадавших объектов.
Позднее в правительстве региона рассказали, что поврежденная АЗС работает штатно.
По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили над Воронежской областью 27 беспилотных летательных аппаратов.