В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 06.12.2025
08:23 06.12.2025
В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА
В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 06.12.2025
В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА
Несколько БПЛА было уничтожено над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.12.2025
безопасность, киришский район, ленинградская область, александр дрозденко
Безопасность, Киришский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА

Над Киришским районом в Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Несколько БПЛА было уничтожено над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее губернатор сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА в регионе.
"Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Он добавил, что режим воздушной опасности сохраняется.
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
26 августа, 06:39
 
БезопасностьКиришский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Заголовок открываемого материала