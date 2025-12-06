https://ria.ru/20251206/bpl-2060258960.html
В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА
В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА
Несколько БПЛА было уничтожено над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T08:23:00+03:00
2025-12-06T08:23:00+03:00
2025-12-06T08:23:00+03:00
безопасность
киришский район
ленинградская область
александр дрозденко
киришский район
ленинградская область
Над Киришским районом в Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА