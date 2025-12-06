Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов
00:42 06.12.2025 (обновлено: 12:30 06.12.2025)
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов - РИА Новости, 06.12.2025
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ее встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевер по теме российских активов РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T00:42:00+03:00
2025-12-06T12:30:00+03:00
в мире
бельгия
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
мария захарова
еврокомиссия
g7
санкции в отношении россии
в мире, бельгия, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, мария захарова, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, европейский совет
Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Брюсселе. 5 декабря 2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Брюсселе. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Брюсселе. 5 декабря 2025
БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ее встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевер по теме российских активов завершилась без результата.
"Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации. <…> У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. <…> Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря", — написала она в соцсети X.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря, 16:20
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом.
Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
3 декабря, 17:27

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
25 ноября, 15:41
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
2 декабря, 11:23
 
В мире, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России, Европейский совет
 
 
