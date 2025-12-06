Фон дер Ляйен, Мерц и де Вевер не договорились по теме российских активов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Брюсселе. 5 декабря 2025

© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Брюсселе. 5 декабря 2025

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила , что ее встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевер по теме российских активов завершилась без результата.

"Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации. <…> У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. <…> Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря", — написала она в соцсети X.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом.

Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.

Ситуация с российскими активами

около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.