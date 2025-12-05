Рейтинг@Mail.ru
"Войдут в Киев". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 05.12.2025 (обновлено: 16:30 05.12.2025)
"Войдут в Киев". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил о высоком риске военного переворота на Украине при отсутствии договоренностей с Россией. РИА Новости, 05.12.2025
"Войдут в Киев". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому

Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил военный переворот на Украине

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил о высоком риске военного переворота на Украине при отсутствии договоренностей с Россией.
"Если мир не будет достигнут достаточно быстро, мы можем стать свидетелями военного переворота на Украине. Они вполне могут войти в Киев и призвать режим Зеленского к ответу", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Spiegel опубликовал расшифровку тайного разговора лидеров ЕС с Зеленским
Вчера, 16:42
Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Мирная инициатива США и европейские поправки
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков прокомментировал заявления Зеленского по ситуации на фронте
3 декабря, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинЮрий УшаковСтив УиткоффМинистерство обороны СШАРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
