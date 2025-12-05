Рейтинг@Mail.ru
Производитель машиностроительной техники построил новый завод в Иванове
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
10:58 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/zavod-2059989366.html
Производитель машиностроительной техники построил новый завод в Иванове
Производитель машиностроительной техники построил новый завод в Иванове - РИА Новости, 05.12.2025
Производитель машиностроительной техники построил новый завод в Иванове
Компания "Профессионал" завершила строительство первой очереди нового крупного машиностроительного завода в Иванове, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:58:00+03:00
2025-12-05T10:58:00+03:00
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
иваново
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059988813_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_2a6cb4fa6dcc345d1223c71915dbcfe8.jpg
https://ria.ru/20251031/ivanovo-2052120505.html
ивановская область
иваново
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ивановская область, станислав воскресенский, иваново
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Иваново
Производитель машиностроительной техники построил новый завод в Иванове

В Иванове завершено строительство нового машиностроительного завода

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской областиКомпания "Профессионал" завершила строительство нового крупного машиностроительного завода в Иванове
Компания Профессионал завершила строительство нового крупного машиностроительного завода в Иванове - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
Компания "Профессионал" завершила строительство нового крупного машиностроительного завода в Иванове
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Компания "Профессионал" завершила строительство первой очереди нового крупного машиностроительного завода в Иванове, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Для областного центра это первое за 30 лет предприятие, которое строится с нуля в черте города. На строительной площадке в особой экономической зоне "Иваново" побывал губернатор Станислав Воскресенский. Он обсудил с руководством компании подготовку к началу работы завода, а также планы по дальнейшему развитию производственной площадки.
"Год назад мы говорили, что перевернута страница, когда закрывались предприятия и строились торговые центры. Наоборот, в черте города Иваново строится новый завод. Сейчас мы видим, что он построен, и площадка готовится к полномасштабному запуску производства", – отметил глава региона.
Как сообщил учредитель ГК "Профессионал" Николай Сергеев, на новом заводе наладят выпуск пяти видов дорожно-строительной техники: мини-погрузчики, мини-гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, а также в перспективный планах – гусеничные экскаваторы.
"Сейчас готовимся сдать это здание в эксплуатацию и уже полномасштабно, серийно выпускать продукцию", – рассказал он.
Разработкой новых моделей техники завод занимался самостоятельно. Пока на основной площадке "Профессионала" тестируют опытные образцы, чтобы после всех необходимых испытаний запустить в серийное производство уже на новом заводе. Некоторые из разработанных моделей представили губернатору.
Воскресенский поинтересовался спросом на новую продукцию. Как сообщил Сергеев, "Профессионал" уже выпускает аналогичную технику некоторых видов, в том числе, начали производство мини-погрузчиков. Спрос высокий: из 150 произведенных единиц 90 уже продали в Иванове и в других регионах страны.
Реализацию масштабного инвестиционного проекта на площадке ОЭЗ "Иваново" "Профессионал" начал в 2023 году. На данный момент построена первая очередь предприятия: возведено производственное здание площадью 27 тысяч квадратных метров. Уже стартовали работы по строительству еще двух очередей, есть планы продолжать проект и после возведения этих зданий.
"Профессионал" – компания по производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники.
Для компаний – инвесторов ОЭЗ "Иваново" есть ряд налоговых льгот, в том числе, ставка 0% по налогу на имущество организаций и транспортный налог на 10 лет, а на земельный – на пять лет; в течение семи лет налог на прибыль снижен до 2% и выплачивается только в федеральный бюджет. Кроме того, предусмотрено освобождение от уплаты НДС и таможенных платежей.
Ивановская область Станислав Воскресенский Иваново
 
 
