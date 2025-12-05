Производитель машиностроительной техники построил новый завод в Иванове

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Компания "Профессионал" завершила строительство первой очереди нового крупного машиностроительного завода в Иванове, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Для областного центра это первое за 30 лет предприятие, которое строится с нуля в черте города. На строительной площадке в особой экономической зоне "Иваново" побывал губернатор Станислав Воскресенский. Он обсудил с руководством компании подготовку к началу работы завода, а также планы по дальнейшему развитию производственной площадки.

"Год назад мы говорили, что перевернута страница, когда закрывались предприятия и строились торговые центры. Наоборот, в черте города Иваново строится новый завод. Сейчас мы видим, что он построен, и площадка готовится к полномасштабному запуску производства", – отметил глава региона.

Как сообщил учредитель ГК "Профессионал" Николай Сергеев, на новом заводе наладят выпуск пяти видов дорожно-строительной техники: мини-погрузчики, мини-гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, а также в перспективный планах – гусеничные экскаваторы.

"Сейчас готовимся сдать это здание в эксплуатацию и уже полномасштабно, серийно выпускать продукцию", – рассказал он.

Разработкой новых моделей техники завод занимался самостоятельно. Пока на основной площадке "Профессионала" тестируют опытные образцы, чтобы после всех необходимых испытаний запустить в серийное производство уже на новом заводе. Некоторые из разработанных моделей представили губернатору.

Воскресенский поинтересовался спросом на новую продукцию. Как сообщил Сергеев, "Профессионал" уже выпускает аналогичную технику некоторых видов, в том числе, начали производство мини-погрузчиков. Спрос высокий: из 150 произведенных единиц 90 уже продали в Иванове и в других регионах страны.

Реализацию масштабного инвестиционного проекта на площадке ОЭЗ "Иваново" "Профессионал" начал в 2023 году. На данный момент построена первая очередь предприятия: возведено производственное здание площадью 27 тысяч квадратных метров. Уже стартовали работы по строительству еще двух очередей, есть планы продолжать проект и после возведения этих зданий.

"Профессионал" – компания по производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники.