Бюджет WADA в 2026 году составит 54,5 миллиона долларов
Бюджет WADA в 2026 году составит 54,5 миллиона долларов - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2026 году, включая ежегодный взнос от Российской Федерации, составит 54,5 миллиона долларов, сообщила глава офиса стратегического управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) Одри Тайллефер.
В пятницу в Пусане
(Южная Корея
) проходит заседание совета учредителей WADA
.
WADA также предложило увеличить взносы на 3% в период с 2026 по 2028 год. При этом отмечается, что операционные расходы организации в 2026 году будут сокращены на 1 миллион долларов.
Бюджет WADA в 2027 году составит 54,4 миллиона долларов, а в 2028 - 55,3 миллиона.
Согласно сведениям на сайте WADA, в 2023 году Россия
должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, из них международный антидопинговый регулятор получил только 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год составляет 1 335 860 долларов, в соответствии с документами WADA, эта сумма на счета организации не поступала. Взнос России в бюджет WADA в 2025 году составит 1 408 094 долларов, эта сумма также остается невыплаченной в связи с международными санкциями.