Ушаков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
10:37 05.12.2025 (обновлено: 10:57 05.12.2025)
Ушаков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Она может состояться, конечно", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Звезда", отвечая на вопрос о том, может ли встреча Путина и Трампа состояться в ближайшем будущем.
Тверды как сталь. В США предупредили Запад после встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 17:09
Тверды как сталь. В США предупредили Запад после встречи Путина и Уиткоффа
Заголовок открываемого материала