Неформальная встреча Путина и Моди продлилась более 2,5 часа
Неформальная встреча Путина и Моди продлилась более 2,5 часа - РИА Новости, 05.12.2025
Неформальная встреча Путина и Моди продлилась более 2,5 часа
Неформальная встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилась более двух часов, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:42:00+03:00
2025-12-05T08:42:00+03:00
2025-12-05T09:23:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
юрий ушаков
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
индия
россия
в мире, индия, россия, владимир путин, юрий ушаков, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Неформальная встреча Путина и Моди продлилась более 2,5 часа
Ушаков: встреча Путина и Моди в формате тат-а-тет продлилась более 2,5 часа
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Неформальная встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилась более двух часов, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Где-то более 2,5 часа Не знаю, что обсуждали, потому что беседа носила характер тет-а-тет и у нас еще не было контактов с нашим президентом, чтобы он мог нас в какой-то степени оповестить, о чем они беседовали. Но сейчас в ходе переговоров это все прояснится", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Неформальная встреча лидеров состоялась в четверг в резиденции премьера в Нью-Дели. Путин и Моди прибыли туда вместе на одном автомобиле. Индийский политик встретил президента у трапа самолета.
Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет документов.
Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.