В Волгограде сотрудник ЧОП избил девушку в магазине
21:03 05.12.2025
В Волгограде сотрудник ЧОП избил девушку в магазине
В Волгограде сотрудник ЧОП избил девушку в магазине
Полиция возбудила дело против сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), который приехал на вызов в магазин в Волгограде и избил 24-летнюю девушку,... РИА Новости, 05.12.2025
происшествия
волгоград
волгоградская область
волгоград
волгоградская область
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде сотрудник ЧОП избил девушку в магазине

В Волгограде сотрудник ЧОП избил 24-летнюю девушку в магазине

ВОЛГОГРАД, 5 дек - РИА Новости. Полиция возбудила дело против сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), который приехал на вызов в магазин в Волгограде и избил 24-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным полиции, ночью 27 ноября в магазине в Дзержинском районе Волгограда произошел конфликт, сотрудники вызвали представителей ЧОП.
"Один из которых (представителей ЧОП - ред.) причинил телесные повреждения присутствующей там посетительнице... В отношении сотрудника ЧОПа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 112 УК РФ - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадавшей 24-летней девушке потребовалась медицинская помощь.
О происшествии стало известно только в пятницу после публикации видео конфликта между покупателями и сотрудниками магазина в соцсетях.
ПроисшествияВолгоградВолгоградская область
 
 
