Рейтинг@Mail.ru
Сборная Узбекистана узнала соперников по группе на дебютном ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:57 05.12.2025 (обновлено: 22:19 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/uzbekistan-2060224229.html
Сборная Узбекистана узнала соперников по группе на дебютном ЧМ по футболу
Сборная Узбекистана узнала соперников по группе на дебютном ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Сборная Узбекистана узнала соперников по группе на дебютном ЧМ по футболу
Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с командами Португалии и Колумбии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T21:57:00+03:00
2025-12-05T22:19:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060224785_0:28:1868:1079_1920x0_80_0_0_23b078fccc231f02e609c727f5cce3b0.jpg
/20251205/zherebevka-chempionata-mira-2026-smotret-onlayn-2059325534.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060224785_0:0:1868:1401_1920x0_80_0_0_258bce1dfe7c0dfe4390cca783f67f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026
Сборная Узбекистана узнала соперников по группе на дебютном ЧМ по футболу

Сборная Узбекистана сыграет с командой Португалии в группе на дебютном ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭльдор Шомуродов
Эльдор Шомуродов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с командами Португалии и Колумбии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Жеребьевка прошла в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Сборная Узбекистана дебютирует на мировых первенствах. Команды попали в группу К. Последний участник квартета определится по итогам межконтинентальных стыковых матчей первого пути с участием команд Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд.
Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 23:36
 
ФутболСпортЧемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    Перерыв
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала