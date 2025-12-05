https://ria.ru/20251205/uzbekistan-2060224229.html
Сборная Узбекистана узнала соперников по группе на дебютном ЧМ по футболу
Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с командами Португалии и Колумбии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T21:57:00+03:00
2025-12-05T21:57:00+03:00
2025-12-05T22:19:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с командами Португалии и Колумбии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Жеребьевка прошла в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Сборная Узбекистана дебютирует на мировых первенствах. Команды попали в группу К. Последний участник квартета определится по итогам межконтинентальных стыковых матчей первого пути с участием команд Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд.