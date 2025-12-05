Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил влияние Кушнера на урегулирования по Украине - РИА Новости, 05.12.2025
20:09 05.12.2025 (обновлено: 20:50 05.12.2025)
Ушаков оценил влияние Кушнера на урегулирования по Украине
Зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер во многом будет "водить ручкой" на бумаге в случае, если будет верстаться план по РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер во многом будет "водить ручкой" на бумаге в случае, если будет верстаться план по урегулированию на Украине, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", - сказал Ушаков в интервью журналисту России 1 Павлу Зарубину.
