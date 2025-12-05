https://ria.ru/20251205/ushakov-2060209466.html
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова - РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф понимают друг друга уже с полуслова, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова
Ушаков: Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова