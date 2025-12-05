Рейтинг@Mail.ru
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 05.12.2025 (обновлено: 20:50 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ushakov-2060209466.html
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова - РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф понимают друг друга уже с полуслова, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:06:00+03:00
2025-12-05T20:50:00+03:00
в мире
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_6554e5dab8c226cad5e38ce8b7153352.jpg
https://ria.ru/20251205/ushakov-2060209085.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_58472304e9a23812d756be0880661cd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, сша, россия
В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, США, Россия
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова

Ушаков: Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф понимают друг друга уже с полуслова, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"У них разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа
20:02
 
В миреЮрий УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала