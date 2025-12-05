Рейтинг@Mail.ru
20:06 05.12.2025 (обновлено: 20:12 05.12.2025)
Ушаков оценил присутствие Кушнера на переговорах по урегулированию
Ушаков оценил присутствие Кушнера на переговорах по урегулированию
Ушаков оценил присутствие Кушнера на переговорах по урегулированию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗять президента США Джаред Кушнер на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Зять президента США Джаред Кушнер на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер оказался весьма кстати на переговорах по украинскому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Новый человек подключился, я бы сказал, что он оказался весьма кстати", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубина.
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова
20:06
