Рейтинг@Mail.ru
Путин уже хорошо знает Уиткоффа, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 05.12.2025 (обновлено: 20:14 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ushakov-2060209192.html
Путин уже хорошо знает Уиткоффа, заявил Ушаков
Путин уже хорошо знает Уиткоффа, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
Путин уже хорошо знает Уиткоффа, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин уже хорошо знает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после шести совместных встреч, заявил помощник российского лидера... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:04:00+03:00
2025-12-05T20:14:00+03:00
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
мирный план сша по украине
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672023_186:330:2523:1644_1920x0_80_0_0_a96868d558d7d8c0d5985173a89eee45.jpg
https://ria.ru/20251205/ushakov-2060209085.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672023_273:261:2466:1906_1920x0_80_0_0_bec9e81385d85c60f93d91c32515a1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, мирный план сша по украине, россия, сша
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Россия, США
Путин уже хорошо знает Уиткоффа, заявил Ушаков

Ушаков: Путин уже хорошо знает Уиткоффа, они встречались шесть раз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже хорошо знает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после шести совместных встреч, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Путин хорошо знает Уиткоффа, он с ним встречался уже шесть раз", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о прошедших на неделе переговорах Путина с представителем американской администрации.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа
20:02
 
Владимир ПутинЮрий УшаковСтив УиткоффМирный план США по УкраинеРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала