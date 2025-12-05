https://ria.ru/20251205/ushakov-2060209085.html
Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа
Тональность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была конструктивно-дружеской, заявил помощник российского... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:02:00+03:00
2025-12-05T20:02:00+03:00
2025-12-05T20:21:00+03:00
Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа
Ушаков: тональность встречи Путина с Уиткоффом была конструктивно-дружественной