Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 05.12.2025
20:02 05.12.2025 (обновлено: 20:21 05.12.2025)
Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа
Ушаков рассказал о тональности встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков: тональность встречи Путина с Уиткоффом была конструктивно-дружественной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тональность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была конструктивно-дружеской, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Тональность, я бы сказал, не побоюсь этого слова, конструктивно-дружеская", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о тональности встречи.
Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин уже хорошо знает Уиткоффа, заявил Ушаков
Владимир ПутинЮрий УшаковСтив УиткоффСШАРоссияМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала