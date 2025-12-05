https://ria.ru/20251205/ushakov-2060207685.html
Ушаков допустил, что темой беседы Путина и Моди тет-а-тет была Украина
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что тема украинского урегулирования стала одной из главных в беседе президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
индия
украина
юрий ушаков
владимир путин
нарендра моди
мирный план сша по украине
россия
индия
украина
Ушаков допустил, что темой беседы Путина и Моди тет-а-тет была Украина
