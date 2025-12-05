Рейтинг@Mail.ru
Ушаков допустил, что темой беседы Путина и Моди тет-а-тет была Украина - РИА Новости, 05.12.2025
19:54 05.12.2025
Ушаков допустил, что темой беседы Путина и Моди тет-а-тет была Украина
Ушаков допустил, что темой беседы Путина и Моди тет-а-тет была Украина
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что тема украинского урегулирования стала одной из главных в беседе президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков допустил, что темой беседы Путина и Моди тет-а-тет была Украина

Ушаков допустил, что Украина стала одной из тем беседы Путина и Моди тет-а-тет

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что тема украинского урегулирования стала одной из главных в беседе президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Инди Нарендры Моди в формате тет-а-тет.
Путин и Моди в четверг провели неформальную встречу в резиденции индийского премьера, которая продлилась 2,5 часа.
"Когда руководители обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одна из главных", - сказал Ушаков "Первому каналу".
Кроме того, помощник президента отметил, что Индия поддержала российские мирные усилия по Украине.
