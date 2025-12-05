Рейтинг@Mail.ru
Сигналов от США о новой встрече Путина и Трампа не было, сообщил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
19:29 05.12.2025
Сигналов от США о новой встрече Путина и Трампа не было, сообщил Ушаков
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Сигналов от США о новой встрече Путина и Трампа не было, сообщил Ушаков

Ушаков: сигналов от США о новой встрече Путина и Трампа не поступало

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сигналов от Вашингтона об организации нового саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не поступало, но встреча может быть организована быстро, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Все возможно. Анкоридж мы согласовали буквально за три-четыре дня. Но пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим", - сказал Ушаков "Первому каналу", комментируя возможность новой встречи Путина и Трампа.
Ранее Ушаков заявил, что как только появятся предпосылки для телефонных или очных контактов Путина и Трампа, "все будет сделано достаточно быстро".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Ушаков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
