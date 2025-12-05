https://ria.ru/20251205/ushakov-2060004525.html
Ушаков назвал участие зятя Трампа в переговорах по Украине инициативой США
Ушаков назвал участие зятя Трампа в переговорах по Украине инициативой США - РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков назвал участие зятя Трампа в переговорах по Украине инициативой США
Подключение зятя американского лидера Дональда Трампа, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера к переговорам по украинскому урегулированию - это... РИА Новости, 05.12.2025
Ушаков назвал участие зятя Трампа в переговорах по Украине инициативой США
