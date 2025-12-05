Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал участие зятя Трампа в переговорах по Украине инициативой США
11:49 05.12.2025
Ушаков назвал участие зятя Трампа в переговорах по Украине инициативой США
Ушаков назвал участие зятя Трампа в переговорах по Украине инициативой США

Ушаков назвал участие Кушнера в переговорах по Украине инициативой США

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подключение зятя американского лидера Дональда Трампа, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера к переговорам по украинскому урегулированию - это инициатива Вашингтона, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Американская инициатива, да", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Звезда", говоря об участии Кушнера в переговорах.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
