ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы требования, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
10:42 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/ushakov-2059985159.html
ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы требования, заявил Ушаков
Европейская сторона постоянно выдвигает требования, неприемлемые для Москвы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2025
москва
россия
вашингтон (штат)
юрий ушаков
евросоюз
москва, россия, вашингтон (штат), юрий ушаков, евросоюз
Москва, Россия, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Евросоюз
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Европейская сторона постоянно выдвигает требования, неприемлемые для Москвы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Они (европейцы - ред.) постоянно выдвигают требования, неприемлемые для Москвы... Я бы сказал так, что европейцы, мягко скажу, не способствуют достижению урегулирования между Вашингтоном и Москвой по украинским делам", - сказал он телеканалу "Звезда".
Заголовок открываемого материала