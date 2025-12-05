Рейтинг@Mail.ru
05.12.2025

Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
08:41 05.12.2025
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа

Ушаков: переговоры Путина и Трампа пройдут после складывания предпосылок

Государственные флаги России и США. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что как только создадутся предпосылки для телефонных или очных контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, все будет организовано достаточно быстро.
"Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очной встречи, то это все будет сделано достаточно быстро", - сказал Ушаков журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
У Трампа свое понимание о завершении конфликта на Украине, заявил Путин
