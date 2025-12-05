https://ria.ru/20251205/usa-2059954556.html
Москва ждет реакции Вашингтона на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
Москва ждет реакции Вашингтона на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 05.12.2025
Москва ждет реакции Вашингтона на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
Москва ждет реакции из Вашингтона на состоявшиеся обсуждения президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем... РИА Новости, 05.12.2025
Москва ждет реакции Вашингтона на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
Ушаков: Москва ждет реакции США на обсуждения Путина с Уиткоффом и Кушнером