08:41 05.12.2025
Москва ждет реакции Вашингтона на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
Москва ждет реакции Вашингтона на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Москва ждет реакции из Вашингтона на состоявшиеся обсуждения президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине и состоялся во вторник.
"Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе", - сказал Ушаков журналистам.
 
В миреСШАРоссияМоскваЮрий УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
