Россия ждет, что США поделятся итогами своих переговоров с Умеровым

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия ждет, что США поделятся с Москвой результатами своих переговоров с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.