Россия ждет, что США поделятся итогами своих переговоров с Умеровым - РИА Новости, 05.12.2025
18:59 05.12.2025 (обновлено: 19:04 05.12.2025)
Россия ждет, что США поделятся итогами своих переговоров с Умеровым
Россия ждет, что США поделятся итогами своих переговоров с Умеровым
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Rustem Umerov/Telegram
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия ждет, что США поделятся с Москвой результатами своих переговоров с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы ждем анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся, а дальше посмотрим", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос, когда в Кремле ждут обратную связь Вашингтона.
