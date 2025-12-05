https://ria.ru/20251205/uljanovsk-2060114611.html
В Ульяновске арестовали подозреваемых в организации ЛГБТ*-вечеринок
В Ульяновске арестовали подозреваемых в организации ЛГБТ*-вечеринок
В Ульяновске арестовали подозреваемых в организации ЛГБТ*-вечеринок
Трое подозреваемых в организации в Ульяновске вечеринок, на которых шла пропаганда ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено), помещены судом РИА Новости, 05.12.2025
В Ульяновске арестовали подозреваемых в организации ЛГБТ*-вечеринок
САМАРА, 5 дек - РИА Новости.
Трое подозреваемых в организации в Ульяновске вечеринок, на которых шла пропаганда ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено), помещены судом под домашний арест, сообщается
в Telegram-канале регионального УМВД России.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области совместно с СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии региона пресекли деятельность организатора и других участников запрещенного на территории РФ экстремистского движения, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сообщении УМВД России по региону.
Полиция установила, что с января 2024 по декабрь 2025 года трое жителей Ульяновской области в возрасте от 30 до 35 лет в развлекательном заведении в Ленинском районе Ульяновска, владельцем которого является один из фигурантов, организовали и проводили мероприятия, где распространяли информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. При этом они знали, что ЛГБТ* признано экстремистским движением и запрещено в России.
Участники размещали в интернете информацию о проведении так называемых закрытых вечеринок, а также фото и видео со своих выступлений, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
"В настоящее время по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников полиции органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации - ред.). В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России экстремистская организация.