В Ульяновске арестовали подозреваемых в организации ЛГБТ*-вечеринок
16:01 05.12.2025
В Ульяновске арестовали подозреваемых в организации ЛГБТ*-вечеринок
В Ульяновске арестовали подозреваемых в организации ЛГБТ*-вечеринок
происшествия
россия
ульяновская область
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
ульяновская область
ульяновск
происшествия, россия, ульяновская область, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ульяновске арестовали подозреваемых в организации ЛГБТ*-вечеринок

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Трое подозреваемых в организации в Ульяновске вечеринок, на которых шла пропаганда ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено), помещены судом под домашний арест, сообщается в Telegram-канале регионального УМВД России.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области совместно с СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии региона пресекли деятельность организатора и других участников запрещенного на территории РФ экстремистского движения, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сообщении УМВД России по региону.
Полиция установила, что с января 2024 по декабрь 2025 года трое жителей Ульяновской области в возрасте от 30 до 35 лет в развлекательном заведении в Ленинском районе Ульяновска, владельцем которого является один из фигурантов, организовали и проводили мероприятия, где распространяли информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. При этом они знали, что ЛГБТ* признано экстремистским движением и запрещено в России.
Участники размещали в интернете информацию о проведении так называемых закрытых вечеринок, а также фото и видео со своих выступлений, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
"В настоящее время по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников полиции органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации - ред.). В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
ПроисшествияРоссияУльяновская областьУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
