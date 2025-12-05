СМИ: Умеров и Гнатов планируют еще одну встречу с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и руководитель генштаба ВСУ Андрей Гнатов планируют провести еще одну встречу с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в Майами в пятницу, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, приближенный к украинской переговорной группе.
"Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и Андрея Гнатова с американской стороной. Переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о дальнейших шагах в мирном процессе состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени", - заявил изданию источник.
Ранее сообщалось, что встреча американской и украинской делегаций в Майами, запланированная на четверг, завершилась.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
