СМИ: Умеров и Гнатов планируют еще одну встречу с Уиткоффом и Кушнером
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 05.12.2025 (обновлено: 17:45 05.12.2025)
СМИ: Умеров и Гнатов планируют еще одну встречу с Уиткоффом и Кушнером
в мире, сша, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, совет национальной безопасности и обороны украины, стив уиткофф, рустем умеров, джаред кушнер, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Стив Уиткофф, Рустем Умеров, Джаред Кушнер, Россия, Киев
СМИ: Умеров и Гнатов планируют еще одну встречу с Уиткоффом и Кушнером

Умеров и Гнатов планируют провести еще одну встречу с Уиткоффом и Кушнером

© AP Photo / Terry RennaПереговоры в США по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры в США по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Переговоры в США по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и руководитель генштаба ВСУ Андрей Гнатов планируют провести еще одну встречу с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в Майами в пятницу, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, приближенный к украинской переговорной группе.
"Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и Андрея Гнатова с американской стороной. Переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о дальнейших шагах в мирном процессе состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени", - заявил изданию источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
Ранее сообщалось, что встреча американской и украинской делегаций в Майами, запланированная на четверг, завершилась.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Тверды как сталь. В США предупредили Запад после встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 17:09
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Только победа: России просто не оставили выбора
1 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСтив УиткоффРустем УмеровДжаред КушнерРоссияКиев
 
 
