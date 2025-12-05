В Совфеде оценили решение Рады лишить русский язык защиты

"Это многое говорит вообще об их дееспособности, а также о договороспособности на мирных переговорах", - написал политик в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что Украина – русскоязычная страна и это неоспоримый факт. Более того, в 20-е годы к УССР присоединили Новороссию, где всегда говорили исключительно на русском языке, потом в 1954 году передали Крым. Все города-миллионники на Украине были русскоязычными, включая Киев, где даже сегодня, несмотря на усиленную украинизацию, большая часть молодёжи использует в общении русский язык, подчеркнул сенатор.