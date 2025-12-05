МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Решение Верховной Рады лишить русский язык защиты многое говорит о дееспособности и договороспособности украинских властей на мирных переговорах, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Ранее украинский парламент принял законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. При этом в список подлежащих защите включены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
«
"Это многое говорит вообще об их дееспособности, а также о договороспособности на мирных переговорах", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, фанаты идеи "антиРоссии", которые управляют Украиной, не выучили урок.
"Спекуляции на языковом вопросе оказались фатальны для украинской государственности", - отметил Джабаров.
По словам политика, ситуативные попытки украинизации, которые киевские власти предпринимали и при Леониде Кравчуке, и при Леониде Кучме, не говоря уже о Викторе Ющенко, Петре Порошенко и Владимире Зеленском, – привели Украину к расколу.
"После государственного переворота в Киеве в 2014 году жители юга и востока бывшей УССР не согласились со стиранием их культурной памяти и языка. Крым, Донбасс и Новороссия уже вернулись на Родину. Но власти в Киеве продолжают будировать языковой вопрос", - подчеркнул законодатель.
При этом он отметил, что Украина – русскоязычная страна и это неоспоримый факт. Более того, в 20-е годы к УССР присоединили Новороссию, где всегда говорили исключительно на русском языке, потом в 1954 году передали Крым. Все города-миллионники на Украине были русскоязычными, включая Киев, где даже сегодня, несмотря на усиленную украинизацию, большая часть молодёжи использует в общении русский язык, подчеркнул сенатор.
"Это касается и высокопоставленных чиновников, в чём граждане Украины смогли в очередной раз убедиться после публикаций записей разговоров в квартире Тимура Миндича, во время которых обсуждались коррупционные схемы", - заключил Джабаров.
