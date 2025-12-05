В Раде заявили, что Украина переживает худший период с февраля 2022 года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина переживает самые тяжелые времена с февраля 2022 года, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.
"Мы переживаем худший период с февраля 2022 года, а по некоторым признакам даже хуже, чем в феврале 2022 года. <…> Тогда была достаточно высокая мобилизация, концентрация, единство в обществе. <…> Сейчас такого нет", — сказал он в интервью украинскому радио NV.
"Сейчас мы ожидаем только худшего, и наши ожидания много в чем оправдываются", — отметил Рахманин.
Он также признал "определенную деградацию" ВСУ на поле боя. И хотя это еще не привело к коллапсу, есть целый ряд опасных симптомов, которые не дают оснований с большим оптимизмом смотреть в будущее, полагает депутат.
Среди главных проблем ВСУ он назвал недостаток личного состава, техники и финансирования.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования украинского конфликта ухудшились для Киева по сравнению с теми, что были в феврале. Тогда, вопреки советам, Владимир Зеленский решил их не принимать, а теперь против него слишком многое, добавил глава Белого дома.